ترامب: لا تخصيب لليورانيوم في إيران ورسوم 50% على من يزودها باسلحة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع إيران، التي “تبين أنها مرت بما سيكون تغيير نظام مثمرا للغاية”، مؤكدا أنه “لن يكون هناك أي تخصيب لليورانيوم”.

وأوضح ترامب، عبر حسابه بمنصة تروث سوشال، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتعاون مع إيران لـ”استخراج وإزالة جميع بقايا المواد النووية المدفونة عميقا”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”الغبار النووي” المرتبط باستخدام قاذفات “بي-2”.

وأضاف أن هذه المواقع “تخضع حاليا، ومنذ الهجوم، لمراقبة دقيقة جدا عبر الأقمار الصناعية (قوة الفضاء)”، مشددا على أنه “لم يتم لمس أي شيء منذ تاريخ الهجوم”.

وأشار ترامب إلى أن واشنطن “تجري، وستواصل، مناقشات مع إيران بشأن الرسوم الجمركية وتخفيف العقوبات”، لافتا إلى أن “العديد من النقاط الخمس عشرة قد تم الاتفاق عليها بالفعل”.

وفي سياق متصل، حذر ترامب من أن “أي دولة تزود إيران بأسلحة عسكرية ستُفرض عليها فورا رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع التي تبيعها للولايات المتحدة”، مؤكدا أن القرار “يدخل حيز التنفيذ فورا دون أي استثناءات أو إعفاءات”.

