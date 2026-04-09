تفاصيل لقاء موسى هلال وقائد الفرقة 16 مشاة

في لقاء لافت ، اجتمع قائد الفرقة 16 مشاة اللواء الركن حسين محمد جودات مع رئيس مجلس الصحوة الشيخ موسى هلال عبد الله في مقر إقامته، حيث تناول اللقاء الأوضاع الميدانية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

اللواء جودات أشاد بما وصفه بالموقف الوطني الصلب للشيخ موسى هلال، مؤكداً أن صمود أهالي مستريحة أمام الهجمات التي تعرضوا لها يمثل نموذجاً للتضحية من أجل كرامة الوطن. كما قدم واجب العزاء لهلال ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع المتمردة على المنطقة

وأكد قائد الفرقة أن القوات المسلحة ماضية في معركتها حتى تحرير كامل الأراضي السودانية، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لتطلعات الشعب.

من جانبه، رحب الشيخ موسى هلال بزيارة اللواء جودات، وجدد دعمه الكامل للقوات المسلحة، مشدداً على أن معركة الكرامة لا تحتمل الحياد، وأن دماء الشهداء في مستريحة وغيرها من مدن السودان ستكون وقوداً للنصر القادم.

