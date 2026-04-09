مستشار النمسا: فيينا جاهزة لاستضافة مفاوضات السلام الشامل ونرحب بـ “هدنة إيران”

أعرب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر عن ترحيب بلاده بإعلان وقف إطلاق النار في إيران، واصفاً إياه بـ “المنعطف التاريخي” الذي قد يجنب المنطقة والعالم كارثة إنسانية واقتصادية كبرى.

وأكد المستشار شتوكر – في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة فيينا – أن الهدنة الحالية تمثل “فرصة نادرة” يجب اقتناصها لتحويل التهدئة العسكرية إلى مسار سياسي مستدام.

وشدد على أن فيينا لن تكون طرفاً في أي صراعات مسلحة، مشيراً إلى أن قرار إغلاق الأجواء أمام الطائرات العسكرية الأجنبية؛ يأتي تماشياً مع الدستور النمساوي وحمايةً للأمن القومي من تداعيات الانخراط في النزاعات الدولية.

وحذر من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، الناتج عن الاضطرابات في مضيق هرمز ومسارات التوريد، بات يهدد بشكل مباشر “التنافسية الاقتصادية” للقارة الأوروبية. ودعا المفوضية الأوروبية إلى التحرك العاجل لفرض استقرار في الأسواق وتأمين مصادر بديلة.

وبالتزامن مع اقتراب موعد “مؤتمر أمن الحدود العالمي” المزمع عقده في فيينا الأسبوع المقبل، أعلن المستشار رفع درجة التأهب الأمني في البلاد لمواجهة أي تهديدات محتملة ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي.

وأكد شتوكر أن النمسا ستواصل لعب دورها كمنصة دولية للحوار، مشيراً إلى ضرورة خفض التصعيد بين واشنطن وطهران لتجنب “كارثة اقتصادية وأمنية” قد تعصف بأمن الطاقة العالمي.

