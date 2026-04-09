كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى

أعلنت كوريا الشمالية، إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى تكتيكى مزود برأس حربى عنقودى، لافته إلى أنه قادر على «تحويل أى منطقة مستهدفة إلى رماد» بفضل قوته الفائقة.

تفاصيل الصاروخ وقدراته التدميرية

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، اليوم الخميس، أطلقت كوريا الشمالية الصاروخ أرض-أرض هواسونغ-11كا، المزود برأس حربي عنقودي، كجزء من اختباراتها لأنظمة أسلحة «مهمة» أجريت من الاثنين إلى الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأثبت الاختبار أن الصاروخ «قادر على تحويل أي هدف بمساحة تتراوح بين 6.5 و7 هكتارات إلى رماد باستخدام قوة عالية الكثافة».

وأضافت الوكالة، أن إطلاق الصاروخ التجريبي كان يهدف إلى «تقييم التطبيق القتالي وقوة الذخائر العنقودية للرأس الحربي للصاروخ الباليستي التكتيكي».

رصد كوري جنوبي لعمليات الإطلاق

وقال الجيش الكوري الجنوبي، إنه تم رصد إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى من منطقة “وونسان” باتجاه البحر الشرقي، بعد إطلاق عدة صواريخ من هذا النوع في الصباح. وفي يوم أول أمس الثلاثاء، أطلقت كوريا الشمالية أيضا قذيفة مجهولة الهوية من منطقة بيونج يانج، لكنها اختفت بعد وقت قصير من الإطلاق فيما بدا أنه فشل لعملية الإطلاق.

ويبدو أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى من طراز “KN-23″، وهي النسخة الكورية الشمالية من صاروخ “إسكندر” الروسي، مزودة برأس حربي عنقودي؛ في محاولة لاختبار قدرتها على توجيه ضربات عالية الكثافة.

وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ المتتالية من جانب كوريا الشمالية في الوقت الذي أعادت فيه بيونج يانج تأكيد موقفها العدائي تجاه سول، رافضة جهود كوريا الجنوبية لتخفيف التوترات وتحسين العلاقات المتوترة بين الكوريتين.

