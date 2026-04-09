“إكس” تطلق مزايا ذكية للترجمة وتحرير الصور

أعلنت منصة إكس عن طرح مجموعة من المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل الترجمة التلقائية للمنشورات ومحرّر صور متقدما يتيح تعديل الصور عبر أوامر نصية مباشرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الاستخدام وتوسيع انتشار المحتوى عالميًا.

وأوضح رئيس المنتجات في المنصة نيكيتا بيير أن ميزة الترجمة التلقائية بدأت الوصول إلى المستخدمين حول العالم، مع إمكانية عرض المنشورات بلغات مختلفة أو إيقاف الترجمة لأي لغة عبر الإعدادات.

كما بدأت المنصة في إطلاق محرّر صور جديد على نظام iOS يوفّر أدوات للرسم وإضافة النصوص والتمويه، إضافة إلى إمكانية استخدام نماذج Grok من شركة xAI لتنفيذ تعديلات متقدمة عبر أوامر مكتوبة بلغة طبيعية.

وأكدت إكس أنها تعمل على توسيع هذه المزايا لتصل إلى مستخدمي أندرويد قريبًا، في وقت تواجه فيه المنصة انتقادات سابقة تتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التلاعب بالصور، دون توضيح ما إذا كانت الأدوات الجديدة ستخضع لقيود مماثلة.

