النفط يرتفع مع حذر المستثمرين حيال هدنة حرب إيران

ارتفعت أسعار ‌النفط اليوم (الخميس)، وسط مخاوف المستثمرين من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط بالكامل، في ظل الشكوك حول صمود وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار القيود المفروضة على مضيق هرمز الحيوي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.6 دولار أو 2.74 % إلى 97.35 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولار أو 3.2% إلى 97.43 دولار للبرميل.

وفي الجلسة الماضية، انخفض سعر الخامين القياسيين إلى ما ‌دون 100 دولار ‌للبرميل، وسجل خام ‌غرب ⁠تكساس الوسيط أكبر انخفاض ⁠له منذ أبريل 2020 على خلفية توقعات بأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي يربط إمدادات منتجي الخليج بالأسواق العالمية، ويمر عبره عادة نحو 20 % من إمدادات النفط.

ومع ذلك، لا تزال الشكوك ⁠قائمة حيال وقف إطلاق النار مع ‌مواصلة إسرائيل هجومها على لبنان ‌أمس مما دفع إيران إلى القول إنه سيكون من “غير المنطقي” ‌المضي قدما في المحادثات لإبرام اتفاق سلام دائم.

وتظل أيضا منشآت النفط في المنطقة مهددة إذ قصفت إيران مواقع في دول مجاورة بعد وقف إطلاق النار، وأبلغت الكويت والبحرين والإمارات عن تعرضها لضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

في السياق ذاته، لم يطرأ ‌تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم مع تمسك المستثمرين بالحذر انتظارا لإشارات أكثر وضوحا بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم المهمة في الولايات المتحدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4715.42 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.8 % ‌إلى 4739.20 دولار.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من ⁠10% منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ‌على إيران في ‌28 فبراير إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ‌تفاقم المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى ‌تقليص آمالهم في خفض أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد يومي 17 و18 مارس أن عددا متزايدا من صانعي ‌السياسة يشعرون بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لكبح التضخم الذي ⁠استمر ⁠في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، لا سيما عقب اندلاع الحرب مع إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 73.83 دولار للأوقية وخسر البلاتين 0.2 % إلى 2025.75 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1559.29 دولار.

