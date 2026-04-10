أصاب فتاة .. القبض على طالب صدم سيارتين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالإصطدام بسيارة قيادة شقيقته وسيارة أخرى محدثاً إصابة مستقليها ولاذ بالفرار بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أبريل الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بين سيارة ملاكى قيادة شقيقة القائم على النشر وسيارة أجرة “ميكروباص” لقيام قائد سيارة ملاكى أخرى بالإصطدام بالسيارة الأولى مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وتجاوزها الجزيرة الوسطى للجهة المقابلة وإصطدمت بالسيارة “الميكروباص”، وفرار قائد السيارة المتسببة فى الحادث.

أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى سارية التراخيص وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

