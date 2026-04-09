تنفيذي دلقو يدشن حصاد موسم الكرامة الثاني

دشن اليوم المدير التنفيذي لمحلية دلقو الأستاذ مدثر شرف الدين حصاد موسم الكرامة الثاني بمشروع تمبس الزراعي بوحدة فريق الإدارية .

وأكد المدير التنفيذي لدي مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة أن الموسم يمثل نموذجاً لتكامل الأدوار بين القوات المسلحة والمزارعين.

واشار إلى أن المزارعين في المحلية يساهمون في معركة الإنتاج إلى جانب معركة الكرامة الوطنية من خلال تحقيق إنتاج وفير من محصول القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً.

وأشاد بالجهود المبذولة بمشروع تمبس الزراعي.