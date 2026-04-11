الجاسم يقود الصافرة القطرية بمونديال 2026

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن قائمة الحكام النهائية المعنية بإدارة مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا، وضمت القائمة 52 حكم ساحة و88 حكما مساعدا و30 حكما مساعدا بتقنية الفيديو الـــvar، وشهدت القائمة حضورًا قطريًا مميزًا، باختيار طاقم تحكيم قطري، في تأكيد جديد على الثقة الدولية بالكفاءات التحكيمية القطرية وقدرتها على إدارة كبرى البطولات العالمية بكفاءة واقتدار، وسيمثل الصافرة القطرية في مونديال 2026 رباعي التحكيم المكون من عبد الرحمن الجاسم كحكم ساحة ويساعده كل من طالب سالم المري وسعود أحمد بينما سيكون خميس المري في غرفة الفار…ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي بلغها التحكيم القطري على الساحة الدولية، لا سيما بعد المشاركات الناجحة في البطولات القارية والعالمية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في صقل خبرات الحكام القطريين وتعزيز حضورهم في المحافل الكبرى.وليست هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها التحكيم القطري في بطولة بحجم بطولة كأس العالم، فقد شهد مونديال 2022، تواجد طاقم تحكيم قطري بقيادة الحكم الدولي عبد الرحمن الجاسم، وبمساعدة كل من طالب المري وسعود أحمد حكمين مساعدين، وعبدالله العذبة حكم فيديو، وأدار طاقم التحكيم القطري عدة مواجهات في مونديال قطر عام 2022 كان أبرزها المباراة الترتيبية على المركز الثالث والتي جمعت بين المغرب وكرواتيا على استاد خليفة الدولي وانتهت بفوز كرواتيا بنتيجة (2-1).

كما شهدت قائمة الحكام النهائية مشاركة عربية مميزة، بتواجد 9 حكام عرب و7 طواقم كاملة منها طاقم تحكيم سعودي مكون من الحكم خالد الطريس وبمساعدة محمد العبكري وعبد الله الشهر، إضافة لتحكيم إماراتي بقيادة الحكم عمر آل علي وبمساعدة محمد أحمد يوسف ومحمد عبيد، ومن الجزائر الثلاثي مصطفى غربال ومقران قوراري وأكرم عباس ومن الاردن أدهم المخادمة وأحمد الرويلي ومحمد البكار، ومن مصر طاقم تحكيم رباعي بقيادة الحكم أمين عمر ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور، ومن المغرب طاقم تحكيم مكون من الحكم جلال جيد وزكريا البرينسي ومصطفى أكرداد وحمزة الفارق، ومن موريتانيا الحكم دحان بيدا، ومن الصومال الحكم عمر عبد القادر عرتن.

