“لم أقصد الإساءة إلى النساء”.. انتقادات حادة تطارد نيمار بعد تصريحات جدلية

أثار نيمار نجم سانتوس إف سي البرازيلي، موجة واسعة من الجدل بعد تصريحاته عقب مواجهة فريقه أمام ريمو، والتي اعتبرها كثيرون مسيئة للنساء.وجاءت الأزمة بعد حصوله على بطاقة صفراء، حين ألمح إلى أن الحكم سافيو بيريرا سامبايو كان في “مزاج سيئ”، مستخدما تعبيرا عاميا فهم على أنه إشارة إلى الدورة الشهرية.الواقعة حدثت في الدقائق الأخيرة من اللقاء، حيث احتج نيمار على قرار الحكم بعد تدخل قوي تعرض له، ليحصل على إنذار أدى إلى إيقافه وغيابه عن مواجهة فلامنغو، التي خسرها سانتوس لاحقا.وفي أول تعليق له على الجدل، أوضح نيمار عبر مقطع فيديو نشره على قناته في يوتيوب أنه لم يقصد الإساءة، مؤكدا أن حديثه جاء على سبيل المزاح فقط، وأنه لم يكن على دراية بالدلالة التي يحملها التعبير الذي استخدمه.وقال إنه كان من الأفضل أن يصف الحكم بالتوتر بدلا من استخدام ذلك المصطلح.

اللاعب أشار أيضا إلى أن النقاشات التي دارت داخل دائرته المقربة ساعدته على فهم أبعاد ما قاله، خاصة بعد أن تم توضيح كيف يمكن لمثل هذه التعليقات أن تفسر على أنها تقليل من شأن النساء.

ورغم توضيحه، لم تهدأ الانتقادات، إذ تعرض لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات تأديبية.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الجهات المنظمة لكرة القدم في البرازيل إلى تشديد العقوبات على السلوكيات والتصريحات ذات الطابع التمييزي.

في المقابل، يواصل سانتوس تركيزه على المنافسات، ساعيا لتحسين نتائجه والابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الدوري.

