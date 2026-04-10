شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين

في إنجاز أمني نوعي، تمكنت شرطة ولاية نهر النيل عبر الخلية الأمنية بمدينة شندي من ضبط عدد (53) جوالًا من النحاس، كانت مخبأة بإحكام أسفل شحنة فحم على متن عربة (دفار)، وذلك بناءً على معلومات دقيقة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية العملية تعود إلى توفر معلومات حول تحرك عربة دفار تحمل لوحات محددة، ترافقها عربة صالون من طراز “إلنترا” يقودها أحد النظاميين، حيث تم التنسيق المحكم بين الارتكازات الأمنية، وأسفر ذلك عن إيقاف العربتين عند مدخل مدينة شندي.

وبإجراء تفتيش دقيق، تم العثور على شحنة النحاس مخبأة أسفل شوالات الفحم، في حين لم تكن بحوزة المتهمين أي مستندات قانونية تثبت ملكية أو مشروعية نقل النحاس، واقتصرت الأوراق على تصاريح خاصة بشحنة الفحم فقط.

كما أسفر التفتيش عن ضبط فوارغ ذخيرة من نوع “دوشكا”، إضافة إلى اسبيرات عربات لا تحمل مستندات تثبت ملكيتها، مما عزز الشكوك حول طبيعة الأنشطة المرتبطة بالحمولة.

وعلى الفور، تم التحفظ على العربتين والمضبوطات، وتوقيف عدد من المتهمين بينهم نظاميان، واقتيادهم إلى مقر الخلية الأمنية بمدينة شندي، وذلك تحت إشراف مدير شرطة الولاية ومدير محلية شندي.

وخلال التحريات، أقر سائق عربة الدفار بأنه تسلم الشحنة من منزل بحي مايو بولاية الخرطوم، بناءً على توجيهات مالك البضاعة. كما كشفت التحقيقات أن العربة تعرضت لعطل فني بين منطقتي الكدرو والجيلي، حيث قام النظاميان بمساعدة السائق في إصلاحها

وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين بالقسم الأوسط شندي، وذلك تحت المواد (57/أ) و(174) من القانون الجنائي، والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، تمهيدًا لتقديمهم للعدالة.

في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة اوضح اللواء شرطة د قرشي السيد عقيد مدير شرطة الولاية ان شرطة ولاية نهر النيل ستسمر جهودها في مكافحة الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

