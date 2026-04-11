البنك الدولي : حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة

قال رئيس البنك ‌الدولي أجاي بانغا -في مقابلة مع وكالة رويترز- إن الحرب في الشرق الأوسط ستكون لها تداعيات متسلسلة على الاقتصاد العالمي، حتى ⁠لو تسنى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن الضرر سيكون أكبر بكثير إذا انهار وقف إطلاق النار وتصاعد الصراع.

وكان بانغا قال إن النمو العالمي قد ينخفض بين 0.3 و0.4 نقطة مئوية في السيناريو الأساسي مع انتهاء الحرب ⁠مبكرا، وبنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة إذا استمرت الحرب.

