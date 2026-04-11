سيراميكا يبحث عن استعادة الانتصارات أمام إنبى الليلة فى دوري نايل

يستضيف فريق إنبى نظيره سيراميكا في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل، وفاز إنبى على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب فيما تعادل سيراميكا مع الأهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

خاض إنبى 21 مباراة حقق 33 نقطة بعدما حقق 8 انتصارات و 9 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 16 هدف.

في المقابل، خاض سيراميكا 21 مباراة في الدوري جمع خلالها 39 نقطة بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 17 هدف .

ومن جانبه طالب حمزة الجمل المدير الفني لإنبى لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات بدوري نايل لحجز مقعد المشاركة الافريقية بالموسم الجديد محذراً من قوة فريق سيراميكا الذى يملك كوكبة من النجوم.

عمرو السولية يعود لسيراميكا أمام إنبى

ويستعيد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، خدمات عمرو السولية لاعب وسط الفريق أمام إنبى، بعد غيابه في مباراة الاهلى الأخيرة بسبب الإيقاف، بينما يغيب فخري لاكاي عن لقاء الليلة بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى لقاء المارد الاحمر.

وطالب على ماهر لاعبيه بضرورة استعادة الانتصارات لاسيما أن أخر انتصار حققه الفريق يوم 5 فبراير الماضي، عندما تغلب على غزل المحلة بنتيجة 3-2 في الجولة السابعة عشرة من الدور الأول، ومنذ ذلك الحين، تلقى سيراميكا هزيمة أمام بيراميدز بهدف دون رد، قبل أن يسقط في فخ التعادل أربع مرات متتالية أمام كل من الإسماعيلي ووادي دجلة والبنك الأهلي وأخيرًا الأهلي، ويُعاني سيراميكا من أزمة واضحة في حسم المباريات، رغم قدرته على مجاراة المنافسين، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير خلال مرحلة حسم الدوري، في ظل اشتداد المنافسة وتقارب النقاط بين الفرق.

