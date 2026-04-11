تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

يلتقي فريق بيراميدز مع المصري البورسعيدي فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل بيراميدز اللقاء بحثًا عن تحقيق انطلاقة قوية في المسابقة، خاصة فى ظل طموحه لمواصلة حصد الألقاب وزيادة رصيده التاريخي، رغم خروجه مؤخرًا من دوري أبطال أفريقيا.

التشكيل المتوقع لبيراميدز:

• حراسة المرمى: أحمد الشناوي

• خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي إبراهيم

• خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – محمود زلاكة – حامد حمدان – مصطفى فتحي

• خط الهجوم: فيستون ماييلي

ترتيب بيراميدز والمصري فى الدوري

يحتل بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعها من 20 مباراة حقق خلالها 13 انتصار و4 تعادلات وتلقى ثلاث هزائم وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 15، فيما يحتل المصري المركز السادس برصيد 32 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق ثمانية انتصارات وتعادل في مثلها وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 24.

من جانبه طالب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبيه بتدشين انطلاقة قوية لملاحقة الزمالك على القمة واستغلال تعثر الاهلى أمام سيراميكا، مشدداً أن فريقه يملك كافة حظوظ التتويج باللقب.

وفي المقابل تمثل مباراة الليلة الظهور الأول لعماد النحاس في مهمة تدريب المصري ساعياً لإيقاف تراجع النتائج للاحتفاظ بمقعد المشاركة الأفريقية بالموسم الجديد.

اليوم السابع