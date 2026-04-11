إعلام إيراني: نتنياهو يحاول عرقلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، تحاول عرقلة المفاوضات الجارية في باكستان، ويعمل على منع التواصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ويجتمع كبار المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة الباكستانية إسلام آبد اليوم السبت لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع بينهما والذي أودى بحياة الآلاف وأثر سلبا على إمدادات الطاقة وأضر بالاقتصاد العالمي.

وفي السياق، قال وزير الخارجية ‌الباكستاني إسحق دار اليوم السبت إنه يأمل في أن ⁠تشارك الولايات المتحدة وإيران بشكل بناء في محادثات السلام، وذلك مع وصول الوفد الأمريكي إلى ‌العاصمة ⁠إسلام اباد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن دار ⁠أكد مجددا رغبة إسلام اباد في ⁠مواصلة تيسير وصول الطرفين ⁠إلى “حل دائم وراسخ للصراع”.

