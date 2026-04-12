نيو لوك.. غادة عبد الرازق تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بلوك جديد بلون شعر أحمر ، ولاقت إعجاب كبير من جمهورها ومتابعيها.

ووقعت الفنانة غادة عبد الرازق، ضحية لبرنامج الفنان رامز جلال “رامز ليفل الوحش”، المذاع على قناة إم بي سي مصر.

ووجه رامز جلال سؤالا لغادة عبد الرازق، قائلا:” رامز جلال عن غادة عبد الرازق:”اتجوزتي كام مرة لحد دلوقتي؟.. طب تتجوزيني؟”، وردت غادة عبد الرازق،:” لا”.

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

