إنفاق السياح الأجانب في السعودية يتجاوز 159.9 مليار ريال خلال عام 2025

سجَّلت المملكة العربية السعودية أعلى إجمالي سنوي لإنفاق الزوّار الوافدين من الخارج، حيث قدر بنحو 159.9 مليار ريال للعام الماضي، وذلك حسبما أعلن حساب وزارة السياحة الرسمي على منصة «إكس»، يوم الجمعة.

وبلغ الفائض السنوي في بند السفر بميزان المدفوعات 49.4 مليار ريال، لتواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية.

وكانت جملة إنفاق زوّار المملكة الوافدين 153.6 عام 2024، مقارنة بـ 159.9 مليار العام الماضي، لتبلغ نسبة النمو 4.1 في المئة لعام 2025.

وكشف التقرير أداء قطاع السياحة للربع الأول من عام 2026 عن قوة القطاع واستمرار زخم نموه مدفوعًا بنمو سريع للسياحة المحلية بلغ أكثر من 16 في المئة مقارنةً بالربع الأول.

جريدة الرياض