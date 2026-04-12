رئيس أركان الجيش الأوغندي يطلب من تركيا مليار دولار.. ويعرض على إسرائيل 100 ألف جندي

أعلن رئيس أركان الجيش الأوغندي عن استعداده لتعبئة 100 ألف جندي لحماية إسرائيل مهددا تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية خلال 30 يوما ما لم تستجب لمطالبه المالية.

وفي تصريحات مثيرة للجدل، وصف الجنرال موهوزي كاينيروغابا، الذي يعتبر الوريث المحتمل لوالده الرئيس يويري موسيفيني، إسرائيل بأنها “الأراضي المقدسة” وأكد استعداد قواته للدفاع عنها لأسباب دينية.

وقال كاينيروغابا في منشور على منصة “إكس”: “أنا مستعد لنشر 100000 جندي أوغندي في إسرائيل. تحت قيادتي. لحماية الأرض المقدسة. أرض سيدنا عيسى المسيح إلهنا!”.

في المقابل، وجه الجنرال الأوغندي انتقادات حادة لتركيا، واصفا إياها بأنها “المشكلة الرئيسية”، دون أن يفصح عن خلفية التوتر. واشترط لبدء أي حوار مع أنقرة دفع مبلغ لا يقل عن مليار دولار، مهددا بقطع العلاقات كليا.

وقال كاينيروغابا في منشور على “إكس”: “نحن نطلب الحد الأدنى من مليار دولار من تركيا قبل أن نبدأ حتى في الحديث.. إذا لم يتعاملوا مع مشاكلنا، سننهي جميع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا خلال 30 يوما القادمة”.

وفي منشور آخر نصح الجنرال الأوغنديين بعدم السفر إلى تركيا قائلا: “أنصح جميع الأوغنديين بتجنب السفر إلى تركيا تماماً، حفاظاً على سلامتكم”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد كاينيروغابا سفره إلى تل أبيب للقاء “إخوته الإسرائيليين”، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التهديدات والوعود الفردية ستتحول إلى سياسة رسمية للدولة الأوغندية.

المصدر: RT+ وكالات