نيابةً عن الرئيس ..”ميتا” تبني نسخة ذكاء اصطناعي لزوكربيرغ لتتفاعل مع الموظفين

أوردت صحيفة فاينانشال تايمز، يوم الاثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة ميتا تعمل على تطوير نسخة ذكاء اصطناعي من رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ للتفاعل مع الموظفين نيابةً عنه.

وتعمل “ميتا”، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، على تطوير شخصيات ثلاثية الأبعاد واقعية للغاية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين التفاعل معها في الوقت الفعلي، وقد بدأت مؤخرًا بإعطاء الأولوية لشخصية زوكربيرغ بالذكاء الاصطناعي.

ويشارك زوكربيرغ شخصيًا بنشاط في تدريب وتحسين نسخة أفاتار المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة به، والتي يمكنها إجراء محادثات وتقديم ملاحظات مناسبة للموظفين دون الحاجة إلى تدخل الرئيس التنفيذي مباشرة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عن تقرير الصحيفة.

ويجري تدريب شخصية الذكاء الاصطناعي الخاصة بزوكربيرغ وضبطها لتحاكي سلوك المليادير الشخصي وأسلوبه في التواصل، ونبرة صوته وتصريحاته المتاحة علنًا، بالإضافة إلى أفكاره الأخيرة حول استراتيجيات الشركة.

تُعدّ هذه المبادرة جزءًا من مساعي “ميتا” الأوسع نطاقًا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتجارب الرقمية الغامرة. وقد استثمرت الشركة بكثافة في إنشاء شخصيات واقعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يُمكن للمستخدمين التفاعل معها في الوقت الفعلي، وأصبح التوأم الرقمي لزوكربيرج الآن أولويةً قصوى ضمن هذه الجهود.

وأنفقت “ميتا” عشرات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي لتطوير “ذكاء فائق شخصي” ومواكبة منافسيها مثل أوبن إيه آي وغوغل في بناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة.

ويشرف زوكربيرغ شخصيًا على خطط الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

العربيه نت