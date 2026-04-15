إغلاق ماسنجر غدا.. هؤلاء هم المستخدمين الأكثر تضررا

أعلنت ميتا عن إيقاف الموقع الإلكتروني المستقل لتطبيق Messenger، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ غدا الخميس 16 أبريل الجاري، وأوضحت الشركة أنه بعد هذا التاريخ لن يكون الموقع متاحًا، وسيُطلب من المستخدمين الراغبين في إرسال واستقبال الرسائل عبر الإنترنت تسجيل الدخول إلى حساباتهم على Facebook، وفيما يلى نعرض الفئات الأكثر تضرراً من هذا القرار.

من يتأثر بقرار إغلاق الوقع الإلكتروني لتطبيق ماسنجر؟

لا يكون تأثير هذا الإغلاق متساوياً على جميع أنواع المستخدمين، فهناك ثلاث مجموعات متميزة، لكل منها تداعيات مختلفة.

1- مستخدمو ماسنجر العاديون الذين لديهم حساب على فيسبوك

بالنسبة لهذه المجموعة – وهي الأكبر بلا منازع – يُعدّ التغيير العملي بسيطًا، فبعد أبريل 2026، ستستمرون في الوصول إلى جميع محادثاتكم على ماسنجر عبر facebook.com/messages عند استخدام جهاز الكمبيوتر، وعبر تطبيق ماسنجر على هواتفهم، صحيح أن واجهة المستخدم مختلفة قليلًا، وأنهم الآن مُرتبطون بموقع فيسبوك الإلكتروني بدلًا من نطاق messenger.com المستقل ، إلا أن الوظائف الأساسية تبقى كما هي.

التغيير الذي قد يزعج بعض المستخدمين في هذه المجموعة هو تعطيل سير العمل، فقد أبقى الكثيرون موقع messenger.com مفتوحًا في علامة تبويب متصفح منفصلة عن صفحة فيسبوك الرئيسية، تحديدًا لأنهم لم يرغبوا في تصفح فيسبوك في كل مرة يحتاجون فيها إلى التحقق من رسالة، وسيختفي هذا الفصل في أبريل.

2- مستخدمو ماسنجر الذين ليس لديهم حساب فيسبوك

تواجه هذه المجموعة التغيير الأهم، فقد كانت ميتا تسمح سابقًا للمستخدمين بإنشاء حساب ماسنجر واستخدامه دون الحاجة إلى حساب فيسبوك كامل، في خطوة مدروسة لتوسيع نطاق ماسنجر وترسيخه كأداة تواصل مستقلة، ومع إغلاق موقع messenger.com، اختفت هذه البوابة الإلكترونية.

وبعد أبريل 2026، سيقتصر استخدام تطبيق ماسنجر للهواتف المحمولة على خيار واحد فقط للمستخدمين الذين لا يملكون حسابًا على فيسبوك، ولن يتمكنوا من استخدام خدمة المراسلة عبر الموقع الإلكتروني facebook.com/messages ، لأن هذه الطريقة تتطلب حسابًا على فيسبوك، وهذا يعني عمليًا أنه إذا كنت ترغب في استخدام ماسنجر على جهاز الكمبيوتر مستقبلًا، فستحتاج إلى حساب على فيسبوك.

بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بتعطيل حساباتهم على فيسبوك عمدًا أو لم ينشئوا حساباتهم أبدًا، يُعدّ هذا قيدًا حقيقيًا، وتقرّ صفحة المساعدة الخاصة بـ Meta بذلك صراحةً: “إذا كنت تستخدم Messenger حاليًا بدون حساب على فيسبوك، فيمكنك متابعة محادثاتك على تطبيق Messenger للهواتف المحمولة.”

3- الشركات والمؤسسات التي تستخدم ماسنجر كقناة للتواصل مع العملاء

تستخدم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحتى بعض المؤسسات الكبيرة، تطبيق ماسنجر كقناة سهلة الاستخدام وبسيطة لخدمة العملاء، وقد اعتمدت بعض الفرق على موقع messenger.com على جهاز كمبيوتر مكتبي مشترك، تحديدًا لأنه لم يكن يتطلب من الجميع تسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك كامل للتعامل مع الرسائل الواردة.

بالنسبة للشركات، يعني هذا التغيير إعادة النظر في كيفية قيام فرقها بمراقبة رسائل ماسنجر والرد عليها، وتتمثل الخيارات الرئيسية المتاحة في المستقبل فيما يلي:

– الوصول إلى الرسائل عبر facebook.com/messages على سطح المكتب (يتطلب حساب فيسبوك)

– استخدام تطبيق Messenger للهواتف المحمولة

– استخدام منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لجهة خارجية (مثل Hootsuite أو Sprout Social) التي تجمع رسائل Meta

اليوم السابع