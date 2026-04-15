صراع البابا والرئيس.. ترامب يجدد هجومه على بابا الفاتيكان

تواصل السجال بين ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر في مواجهة غير مسبوقة جاءت على خلفية تصاعد انتقاد ⁠البابا خلال الأسابيع الماضية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وجدد ⁠ترامب انتقاداته ⁠لـ بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، وقال ⁠إن امتلاك إيران قنبلة نووية أمر “غير مقبول” على ‌الإطلاق. وذلك على الرغم من أن ليو لم يدعم امتلاك إيران للسلاح النووي.

ماذا قال ترامب عبر منصة تروث سوشال؟

وقال ترامب على منصة تروث سوشال “هلا أخبر أحد البابا ⁠ليو بأن إيران ⁠قتلت ما لا يقل ⁠عن 42 ⁠ألف متظاهر ⁠بريء أعزل تماما خلال الشهرين الماضيين، وأن ‌امتلاكها قنبلة نووية أمر ‌غير مقبول ‌بتاتا؟”.

وانتقد ترامب البابا بشدة الأحد الماضي ⁠ووصفه بأنه “سيئ للغاية”، وادعى أنه متساهل مع الجريمة، وكارثي في السياسة الخارجية، وذلك بعد تعليقاته على الحرب على إيران. وبعدها رد البابا في تصريحات لرويترز الاثنين قائلا إنه يعتزم مواصلة انتقاد الحرب رغم تصريحات ترامب.

