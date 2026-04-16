من الضبعة إلى المفاعلات الصغيرة.. مصر وروسيا تبحثان توسيع التعاون النووي

أكدت الحكومة المصرية تقديرها للدعم الذي تقدمه القيادة الروسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وجهود تيسير تنفيذ المشروع بما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روسآتوم” أليكسي ليخاتشوف، والوفد المرافق له، في إطار متابعة مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وبحث سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات.

ورحب مدبولي بضيفه الروسي، مؤكدا حرص الدولة المصرية على استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية أولا بأول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء المصري تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء المفاعلات الصغيرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية.

ونقل المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روسآتوم” تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأوضح ليخاتشوف أن لقاء اليوم يأتي لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية، لا سيما فيما يتعلق بموقف الانشاءات والتركيبات الخاصة بالوحدة الأولى للمحطة وتجارب التشغيل، متوجها بالشكر لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

واستعرض المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية خطة العمل في مشروع محطة الضبعة خلال العام الجاري، مؤكدا حرص الشركة الروسية على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد له.

من جابنه أشار وزير الكهرباء المصري محمود عصمت إلى أنه جار بالفعل التنسيق من أجل التعاون مع الجانب الروسي في المفاعلات الصغيرة، وبحث آليات تطوير التعاون فيما بيننا في هذا المجال.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر، والعمل على دفع التعاون إلى آفاق أوسع.

ويعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويقام بمنطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث يتكون المشروع من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، باستخدام تقنية المفاعلات الروسية VVER-1200 من الجيل الثالث المطور، والتي تتميز بأعلى معايير الأمان النووي العالمية.

