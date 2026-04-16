الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتفاؤل الأسواق

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة وأثارت مخاوف التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4830.66 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو بنسبة 0.6% إلى 4852.40 دولارًا.

كما واصل الدولار تراجعه مقتربًا من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي السياق متصل، أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، مع التحذير من احتمال زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى ارتفاعات متزامنة؛ إذ صعدت الفضة 1.4% إلى 80.17 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 1.2% إلى 2134.55 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 1.1% ليبلغ 1590.14 دولارًا

أخبار24