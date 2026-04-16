الزواج يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أُجريت بمركز “ميامي” الطبي الأمريكي، أن الأشخاص الذين لم يسبق لهم الزواج يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بالسرطان مقارنة بالمتزوجين أو من سبق لهم الزواج، ما يسلّط الضوء على دور العوامل الاجتماعية في الصحة العامة.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Cancer Research Communications” الطبية، أن معدلات الإصابة بالسرطان كانت أعلى بنسبة 68% لدى الرجال غير المتزوجين، و85% لدى النساء غير المتزوجات، وذلك استنادًا إلى بيانات 4 ملايين حالة سرطان في 12 ولاية أمريكية بين عامي 2015 و2022.

وأظهرت النتائج تفاوتًا في أنواع السرطان، حيث سجل الرجال غير المتزوجين معدلات أعلى بكثير للإصابة ببعض الأنواع مثل سرطان الشرج، بينما ارتفعت معدلات سرطان عنق الرحم لدى النساء غير المتزوجات، وهو ما يرتبط بعوامل مثل الفحص المبكر وأنماط الحياة والدعم الاجتماعي

وأكّد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني أن الزواج بحد ذاته يمنع الإصابة بالسرطان، بل تعكس تأثير عوامل غير مباشرة مثل الاستقرار الاجتماعي، والالتزام بالفحوصات الطبية,

