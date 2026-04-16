كل ما تحتاج معرفته عن GPT 5.4 سايبر المتخصص فى الدفاع السيبرانى

كشفت OpenAI عن نموذج GPT 5.4 سايبر، وهو نسخة متخصصة من نموذجها الرائد مصممة خصيصا لأعمال الدفاع السيبراني، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعلان منافستها أنثروبيك عن نموذجها المتقدم ميثوس.

وفقًا لتقرير بوكالة رويترز، سيتم طرح النموذج الجديد بشكل محدود للبائعين الأمنيين والمنظمات والمحققين المعتمدين، مع توسيع برنامج الوصول الموثوق للأمن السيبراني ليشمل آلاف المدافعين الفرديين ومئات الفرق.

التصميم المتقدم والقيود الأقل

يتميز النموذج بتصميم أكثر مرونة يقلل من القيود على مهام البحث عن الثغرات والتحليل الأمني، مما يتيح اكتشاف آلاف الثغرات في أنظمة التشغيل والمتصفحات، وقد أطلقت أوبن إيه آي البرنامج في فبراير، وأضافت الآن مستويات جديدة من التحقق تمنح مستخدمي المستوى الأعلى إمكانية الوصول الكامل إلى القدرات المتقدمة، بهدف تعزيز الدفاع عن البرمجيات الحيوية.

الوصول إلى نظام GPT-5.4-Cyber

يقتصر الوصول إلى GPT-5.4-Cyber ​​على “أعلى فئة” من “المستخدمين الراغبين في التعاون مع OpenAI للتحقق من هويتهم كمدافعين عن الأمن السيبراني”.

حيث يتطلب استخدام GPT-5.4-Cyber ​​الوصول الموثوق به للأمن السيبراني، وتوضح OpenAI أن هذا يعود إلى أن GPT-5.4-Cyber ​​”مُحسَّن خصيصًا لتعزيز قدرات الأمن السيبراني مع تقليل القيود المفروضة على هذه القدرات”.

هذه نسخة من GPT-5.4 تُسهِّل الوصول إلى مهام الأمن السيبراني المشروعة، وتُتيح إمكانيات جديدة لسير العمل الدفاعي المتقدم، بما في ذلك إمكانيات الهندسة العكسية الثنائية التي تُمكِّن متخصصي الأمن من تحليل البرامج المُجمَّعة بحثًا عن احتمالية وجود برامج ضارة، ونقاط ضعف، وقوة أمنية دون الحاجة إلى الوصول إلى شفرتها المصدرية.

نظرًا لأن هذا النموذج أكثر مرونة، فإننا نبدأ بنشر محدود وتدريجي لموردي الأمن المعتمدين، والمنظمات، والباحثين، ويُعد هذا الإطلاق جزءًا من نسخة موسعة من الوصول الموثوق به للأمن السيبراني، وهي مبادرة للأمن السيبراني أطلقتها OpenAI في وقت سابق من هذا العام. وتُشير الشركة إلى طريقتين للوصول إلى الوصول الموثوق به للأمن السيبراني:

