Gemini يدخل مرحلة جديدة: جوجل تعزز الذكاء الشخصي وتربطه بحسابات المستخدم

تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي نحو مرحلة جديدة تعتمد على فهم المستخدم بشكل أعمق وتقديم استجابات مصممة خصيصًا وفق احتياجاته. وفي هذا السياق، أعلنت شركة Google عن إطلاق ميزة “الذكاء الشخصي” (Personal Intelligence) ضمن مساعدها الذكي Gemini في الهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الاستخدام وجعلها أكثر تخصيصًا وارتباطًا بحياة المستخدم اليومية.

الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين ربط عدة تطبيقات وحسابات، مثل البريد الإلكتروني والصور، ما يمكّن Gemini من تقديم إجابات أكثر وعيًا بالسياق، اعتمادًا على البيانات الشخصية المتاحة.

ربط التطبيقات للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا

تعتمد ميزة “الذكاء الشخصي” على قدرة Gemini على الوصول إلى بيانات من تطبيقات مثل Gmail وGoogle Photos، وهو ما يسمح له بفهم أعمق لنشاط المستخدم وتفضيلاته. وبفضل هذا التكامل، يستطيع المساعد الذكي تحليل المعلومات عبر مصادر متعددة، سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو حتى مقاطع فيديو.

وبحسب ما أوضحته جوجل في منشور رسمي، فإن هذه الميزة ترتكز على عنصرين أساسيين:

– القدرة على التفكير والتحليل عبر مصادر معقدة ومتشابكة

– استرجاع معلومات دقيقة من الحسابات المرتبطة مثل البريد الإلكتروني والصور

هذا الدمج يمنح Gemini القدرة على تقديم إجابات أكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم بشكل فردي.

أمثلة عملية على استخدام “الذكاء الشخصي”

تتيح الميزة الجديدة استخدامات متعددة في الحياة اليومية، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة منها في تنظيم معلوماتهم بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال، يمكن طرح سؤال حول خطط السفر، ليقوم Gemini بجمع التفاصيل ذات الصلة من رسائل البريد الإلكتروني والصور المحفوظة، ثم عرض ملخص واضح ومنظم.

كما يمكنه الاستفادة من نشاط المستخدم على منصة YouTube لتقديم اقتراحات وتوصيات مناسبة، سواء كانت أفكارًا للترفيه أو محتوى جديدًا يتماشى مع اهتمامات المستخدم.

وأشارت جوجل أيضًا إلى أن Gemini سيقوم بعرض مصادر المعلومات التي يعتمد عليها في إجاباته، ما يمنح المستخدم القدرة على التحقق من دقة البيانات بسهولة.

توفر محدود وخطط للتوسع

في المرحلة الأولى، ستكون ميزة “الذكاء الشخصي” متاحة لفئة محدودة من المستخدمين في الهند، وتحديدًا مشتركي خطط AI Pro وAI Ultra. ومع ذلك، أكدت جوجل أنها تخطط لتوسيع نطاق الميزة لتشمل المستخدمين المجانيين خلال الأسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة تم إطلاقها لأول مرة في الولايات المتحدة في شهر يناير الماضي كإصدار تجريبي، وكانت مقتصرة في البداية على المستخدمين المدفوعين، قبل أن يتم تعميمها على جميع المستخدمين في شهر مارس. كما تم طرحها لاحقًا في اليابان ضمن خطة التوسع التدريجي.

تحديات في فهم السياق ودقة التفسير

رغم الإمكانيات المتقدمة التي توفرها ميزة “الذكاء الشخصي”، أقرت جوجل بأن Gemini قد لا يكون دقيقًا دائمًا في تفسير البيانات الشخصية، حيث قد يربط أحيانًا بين معلومات غير مرتبطة ببعضها.

وأوضحت الشركة أن الذكاء الاصطناعي قد يواجه صعوبات في فهم السياقات الدقيقة أو التغيرات في اهتمامات المستخدم وعلاقاته. فعلى سبيل المثال، إذا لاحظ Gemini وجود صور متعددة لمستخدم في ملعب جولف، فقد يفترض أنه من محبي هذه الرياضة، رغم أن وجوده هناك قد يكون لأسباب عائلية فقط.

في مثل هذه الحالات، يمكن للمستخدم تصحيح فهم النظام من خلال تقديم ملاحظات مباشرة، ما يساعد Gemini على تحسين أدائه وتقديم نتائج أكثر دقة في المستقبل.

نحو تجربة ذكاء اصطناعي أكثر إنسانية

يمثل إطلاق ميزة “الذكاء الشخصي” خطوة جديدة نحو جعل المساعدات الذكية أكثر قربًا من المستخدمين، من خلال فهم أعمق لاحتياجاتهم وسلوكهم اليومي. وبينما لا تزال هناك تحديات تتعلق بالدقة وفهم السياق، فإن التطور المستمر في هذه التقنيات يشير إلى مستقبل تصبح فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على التفاعل بشكل طبيعي وفعال مع البشر.

اليوم السابع