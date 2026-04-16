دليلك الشامل لتحديثات يوتيوب الجديدة: من الـ GIF إلى البث العمودى

كشفت يوتيوب عن تحديث جديد يغيّر طريقة عرض الإعلانات أثناء البث المباشر لتحسين تجربة المشاهدة ، حيث ستتوقف الإعلانات تلقائيًا في اللحظات التي يصل فيها تفاعل الجمهور إلى أعلى مستوياته.

تعتمد الميزة الجديدة ، على رصد نشاط المشاهدين داخل الدردشة أثناء البث ، وعندما يلاحظ النظام زيادة كبيرة في التفاعل، يقوم بإيقاف الإعلانات مؤقتًا للحفاظ على حماس الجمهور وعدم قطع اللحظة المهمة، وهو ما تسميه المنصة حماية أجواء البث .

يمنح هذا التحديث صناع المحتوى فرصة أكبر للحفاظ على تفاعل جمهورهم دون انقطاع ، فالإعلانات كانت في بعض الأحيان تؤدي إلى فقدان الزخم، أما الآن فيمكن للمبدعين الاستفادة من لحظات الذروة بشكل كامل.

مزايا إضافية للمشاهدين

قدمت المنصة أيضًا تجربة خاصة للمستخدمين الذين يدعمون البث من خلال ميزات مثل Super Chat وSuper Stickers، حيث يحصلون على مشاهدة خالية من الإعلانات فورًا بعد التفاعل، إلى جانب إبراز رسائلهم داخل الدردشة.

توسّع وتحسينات جديدة

إلى جانب هذه الخطوة، أعلنت Google المالكة ليوتيوب عن توسيع ميزات الهدايا لتشمل دولًا جديدة، بالإضافة إلى دعم إرسال صور GIF أثناء البث، وإمكانية البث بشكل عمودي وأفقي في وقت واحد مع دردشة موحدة.

يأتي هذا التحديث بعد رفع أسعار اشتراك YouTube Premium، ما يعكس سعي المنصة لتحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتحسين تجربة المستخدم.

وتؤكد يوتيوب بهذة الخطوة ، أنها تركز بشكل متزايد على تجربة المستخدم والتفاعل المباشر، في محاولة لجعل البث المباشر أكثر سلاسة ومتعة دون إزعاج الإعلانات في اللحظات الحاسمة.

