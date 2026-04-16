ميتا لم تغلق ماسنجر حتى الآن.. أسرع فى إنشاء نسخة احتياطية

لم تغلق ميتا موقع ماسنجر الإلكتروني المستقل (Messenger) حتى الآن رغم إعلانها بغلقه فى 16 أبريل 2026، مع توجيه المستخدمين إلى فيسبوك للمراسلة عبر أجهزة الكمبيوتر، بينما سيبقى تطبيق الهاتف المحمول كما هو، ولكنه عند استخدامنا للموقع لم يتم توجيهه لفيسبوك كما هو معلن بل استمر موقع ماسنجر في التفاعل وعرض الرسائل.

سيؤثر هذا التغيير على المستخدمين الذين يعتمدون كليًا على ماسنجر للتواصل، وخاصةً أولئك الذين يحتفظون بحسابات فيسبوك غير نشطة أثناء استخدام ماسنجر على الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول.

وسيتعين على هؤلاء المستخدمين إما إعادة تنشيط حساباتهم على فيسبوك أو الانتقال كليًا إلى تطبيق الهاتف المحمول، وفي حال عدم امتلاكهم حسابًا على فيسبوك، يمكنهم مواصلة الدردشة على تطبيق ماسنجر واستعادة سجل محادثاتهم باستخدام رمز PIN بعد إنشاء نسخة احتياطية أولية.

وكشفت شركة ميتا، أن هذه الخطوة ضمن توجه ميتا نحو دمج منصاتها وتقليل الخدمات المستقلة، حيث ينتظر الجميع تفعيل القرار الذى لم يمكنهم من استخدام الموقع المستقل مرة أخرى.

اليوم السابع