ميدفيديف يشير إلى قائمة أهداف محتملة للضربات الروسية في أوروبا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن المصانع التي تنتج في أوروبا مسيرات لضرب روسيا، والتي نشرت وزارة الدفاع الروسية عناوينها، قد تكون أهدافا محتملة للجيش الروسي.وقال مدفيديف الأربعاء، في تدوينة بالإنجليزية نشرت في حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يجب فهم بيان وزارة الدفاع الروسية بمعناه الحرفي تماما: إن قائمة المنشآت الأوروبية التي تصنع الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات هي قائمة أهداف محتملة للقوات المسلحة الروسية”.

وأضاف: “أما متى ستتحول هذه الضربات إلى حقيقة واقعة، فهذا أمر يعتمد على ما سيحدث لاحقا. طابت ليلتكم، أيها الشركاء الأوروبيون!”.

في وقت سابق من الأربعاء، نشرت وزارة الدفاع الروسية أسماء وعناوين الشركات الأوكرانية وغيرها من الشركات الأجنبية في أوروبا التي تُنتج طائرات مسيّرة لشنّ ضربات ضد روسيا، قبل أن يقوم مدفيديف لاحقا بنشر رابط البيان الرسمي لوزارة الدفاع الروسية باللغة الإنجليزية والذي يتضمن قائمة تلك الشركات.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “استنادا إلى المعلومات المتوفرة، أنه في 26 مارس 2026، وعلى خلفية تزايد الخسائر وتفاقم نقص الأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، اتخذت قيادات عدد من الدول الأوروبية قرارا بزيادة إنتاج وتوريد المسيرات إلى أوكرانيا لشن ضربات على الأراضي الروسية”.

وأكدت الوزارة أنه “تم التخطيط لزيادة كبيرة في إنتاج المسيرات لنظام كييف من خلال توسيع تمويل المشاريع الأوكرانية والمشتركة الموجودة على أراضي الدول الأوروبية لإنتاج الطائرات المسيرة الهجومية ومكوناتها”.

واعتبرت الوزارة هذا القرار خطوة متعمدة تؤدي إلى تصعيد حاد في الأوضاع العسكرية السياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، وتحويل هذه الدول تدريجيا إلى مؤخرة استراتيجية لأوكرانيا.

وأكدت أن تنفيذ السيناريوهات التي أعلنها ممثلو نظام كييف بشن هجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام مسيرات يُزعم أنها “أوكرانية” مصنعة في أوروبا، يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. مشددة على أنه “بدلا من تعزيز أمن الدول الأوروبية، تعمل تصرفات الحكام الأوروبيين على جر هذه الدول بسرعة متزايدة إلى حرب مع روسيا”.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه ينبغي على الرأي العام الأوروبي ليس فقط أن يفهم بوضوح الأسباب الحقيقية للأخطار التي تهدد أمنهم، بل يجب عليه أيضا أن يعرف عناوين وأماكن تواجد المشاريع “الأوكرانية” و”المشتركة” لإنتاج المسيرات والمكونات لأوكرانيا على أراضي دولهم.

المصدر: RT