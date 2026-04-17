السعودية: 3 إجراءات هامة يوم السبت استعدادًا لموسم الحج

تبدأ السعودية غدا السبت تطبيق عدد من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة، استعداداً لموسم حج هذا العام 1447 هـ.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه سيُمنع دخول غير الحاصلين على تصاريح رسمية من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة صادر إلكترونياً من خلال منصة “أبشر أفراد” و”بوابة مقيم” بالتكامل التقني مع منصة “تصريح” ، منوهة إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة غدا السبت 18 أبريل 2026م.

كما أعلنت الوزارة عن إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من السبت 18 أبريل 2026م حتى الأحد 31 مايو 2026م.

وأكدت الداخلي السعودية عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من السبت 18 أبريل 2026م.

