تحديث جديد لـ ثريدز على الويب.. رسائل خاصة وتصميم أسهل فى الاستخدام

بدأت شركة ميتا اختبار تحديث جديد طال انتظاره لنسخة الويب من تطبيق Threads، يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل ملحوظ، وعلى رأسها إضافة ميزة الرسائل الخاصة (DMs) التي كانت متاحة سابقًا فقط داخل التطبيق منذ يونيو الماضي.

التصميم الجديد ، لا يقتصر على إضافة الرسائل فقط، بل يقدم واجهة أكثر تنظيمًا وسهولة في التنقل ، حيث تم تحسين الشريط الجانبي ليشمل اختصارات مباشرة إلى العناصر المهمة مثل المنشورات المحفوظة، النشاط، الإحصاءات (Insights)، بالإضافة إلى إمكانية التنقل السريع بين الخلاصات المختلفة، بعد أن كانت بعض هذه الميزات مخفية أو يصعب الوصول إليها.

أهم تغيير في التحديث ، هو إدراج صندوق الوارد (Inbox) الخاص بالرسائل، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون ضرورية لتكامل تجربة Threads على الويب، خاصة مع تزايد الاعتماد على المتصفح بدل التطبيق في بعض الاستخدامات.

حتى الآن، لم تعلن ميتا عن موعد رسمي لإطلاق التحديث بشكل كامل، لكنها أكدت أنها بدأت بالفعل في اختباره، مع نية واضحة للاستثمار بشكل أكبر في تطوير نسخة الويب خلال الفترة القادمة، بعد أن ركزت سابقًا بشكل أكبر على التطبيق.

وفي سياق متصل، تعمل الشركة أيضًا على تحسين تجربة المحادثات داخل التطبيق، حيث بدأت في طرح تحديث يجعل الردود أكثر وضوحًا من خلال تنسيقها بشكل متدرج، مما يسهل متابعة النقاشات، وهو متاح حاليًا على iOS ويجري اختباره على أندرويد.

ويشير هذا التحديث إلى توجه ميتا لجعل Threads منصة أكثر تكاملًا ومرونة، سواء عبر الهاتف أو الويب، في محاولة لتعزيز منافستها في عالم التواصل الاجتماعي.

