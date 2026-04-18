“OpenAI” تطلق نموذج GPT‑Rosalind للعلوم البيولوجية

انطلقت شركة OpenAI في توسيع حضورها في المجال العلمي بإعلانها إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT‑Rosalind، المخصص للعلوم البيولوجية، بهدف دعم الباحثين وتسريع عمليات اكتشاف الأدوية.

ويأتي النموذج استجابةً لتزايد الحاجة إلى أدوات قادرة على تحليل البيانات البيولوجية الضخمة في مجالات مثل الجينوميات والكيمياء الحيوية ودراسة البروتينات. ويحمل النموذج اسم العالِمة البريطانية روزاليند فرانكلين، التي أسهمت أبحاثها في كشف بنية الحمض النووي.

ويقدّم GPT‑Rosalind قدرات متقدمة تشمل تجميع الأدلة العلمية، وتوليد الفرضيات، وتخطيط التجارب، والاستعلام من قواعد البيانات، وقراءة أحدث الأبحاث، واقتراح تجارب جديدة، مع تحسينات خاصة في الاستدلال العلمي المرتبط باكتشاف الأدوية.

وتشير OpenAI إلى أن تطوير دواء جديد قد يستغرق بين 10 و15 عامًا، ولا يحصل سوى دواء واحد من كل عشرة أدوية على الموافقة النهائية، في وقت يحتاج فيه أكثر من 300 مليون شخص حول العالم إلى علاجات أفضل للأمراض النادرة، ما يعزز أهمية تسريع مراحل البحث المبكرة.

وتعمل الشركة مع مؤسسات رائدة مثل Amgen وModerna وThermo Fisher Scientific لدمج النموذج في سير العمل البحثي، رغم أن الأدوية المطوّرة بالكامل بالذكاء الاصطناعي لا تزال في مراحلها الأولى.

كما حذّر خبراء من مخاطر إساءة استخدام هذه النماذج في تصميم مسببات مرضية، ما دفع أكثر من 100 عالم للمطالبة بضوابط صارمة لحماية البيانات البيولوجية الحساسة.

