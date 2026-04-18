الدولار ثابت اليوم فى مصر.. تعرف على الأسعار بالبنوك

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري اليوم السبت 18-4-2026، وسجل متوسط السعر بالبنك المركزي المصري 51.75 جنيه للشراء و51.88 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

51.75 جنيه للشراء.

51.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

51.72 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

51.72 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

51.7 جنيه للشراء.

51.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

51.75 جنيه للشراء.

51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

51.77 جنيه للشراء.

51.87 جنيه للبيع.

