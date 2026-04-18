“ميتا” ستسرح نحو 8 آلاف موظف بمايو مع تسريحات إضافية في 2026

تعتزم شركة ميتا تنفيذ أول موجة من عمليات تسريح جماعي مقررة لهذا العام في 20 مايو، على أن تتبعها موجات أخرى لاحقاً، وفقًا لما نقلته “رويترز” يوم الجمعة عن ثلاثة مصادر مطلعة على خطط الشركة.

وقال أحد المصادر إن الشركة، مالكة فيسبوك وإنستغرام، ستسرح حوالي 10% من قوتها العاملة العالمية، أي ما يقارب 8,000 موظف، في تلك الجولة الأولى.

وتخطط الشركة لإجراء مزيد من عمليات التسريح في النصف الثاني من العام، بحسب المصادر الثلاثة، رغم أن تفاصيل تلك التخفيضات، بما في ذلك التوقيت والحجم، لم تُحسم بعد. وأضافت المصادر أن المسؤولين التنفيذيين قد يعدّلون خططهم مع مراقبة تطورات قدرات الذكاء الاصطناعي.

وكانت “رويترز” ذكرت الشهر الماضي أن الشركة تخطط لتسريح 20% أو أكثر من قوتها العاملة العالمية.

ويضخ الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، مئات المليارات من الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي في سعيه لإعادة تشكيل آليات عمل الشركة الداخلية بشكل جذري حول هذه التقنية، مما يعكس توجهًا أوسع نطاقًا بين كبرى الشركات الأميركية هذا العام، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.

وبالمثل، سرحت “أمازون” 30 ألف موظف إداري خلال الأشهر الأخيرة، ما يمثل نحو 10% من موظفيها الإداريين، بينما قامت شركة التكنولوجيا المالية “بلوك” في فبراير بتسريح ما يقارب نصف موظفيها.

وفي كلتا الحالتين، ربط المسؤولون التنفيذيون هذه التخفيضات بمكاسب الكفاءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

وبحسب موقع “Layoffs.fyi”، المتخصص في رصد تسريحات العاملين في قطاع التكنولوجيا حول العالم، فإن 73,212 موظفًا فقدوا وظائفهم حتى الآن هذا العام. وبلغ إجمالي عدد الموظفين المسرّحين في عام 2024 نحو 153 ألفًا.

وستكون عمليات التسريح التي ستجريها “ميتا” هذا العام هي الأكبر منذ إعادة الهيكلة التي أجرتها أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، والذي أطلقت عليه اسم “عام الكفاءة”، حين ألغت نحو 21 ألف وظيفة.

في ذلك الوقت، كان سهم “ميتا” في حالة انهيار، وكانت الشركة تكافح لتصحيح توقعات النمو التي فرضتها جائحة كوفيد-19، والتي ثبت في نهاية المطاف عدم استدامتها.

وتتمتع الشركة هذه المرة بوضع مالي أكثر راحة، لكن المسؤولين التنفيذيين يتصورون مستقبلًا يتسم بعدد أقل من طبقات الإدارة وكفاءة أكبر بفضل العاملين المدعومين بالذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 3.68% منذ بداية العام، رغم انخفاضها عن أعلى مستوى قياسي حققته الصيف الماضي. وفي العام الماضي، حققت الشركة إيرادات تجاوزت 200 مليار دولار وأرباحًا صافية بلغت 60 مليار دولار، على الرغم من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لآخر بياناتها، بلغ عدد موظفي ميتا، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، حوالي 79 ألف موظف حتى 31 ديسمبر.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعادت “ميتا” تنظيم فرقها في قسم “ريالتي لابز”، ونقلت مهندسين من مختلف أقسام الشركة إلى قسم جديد يحمل اسم “Applied AI” وهو معني بتسريع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على كتابة الأكواد وتنفيذ المهام المعقدة بشكل مستقل.

وأفاد أحد المصادر أنه سيتم أيضاً نقل بعض الموظفين إلى “Meta Small Business”، وهي وحدة أُنشئت الشهر الماضي، كجزء من عملية إعادة الهيكلة.

