ضربة لـ”ماسيمو”.. “أبل” تنجح في إبطال محاولة إعادة حظر ساعتها في أميركا

أصدرت محكمة تجارية أميركية، يوم الجمعة، حكمًا لصالح شركة أبل في دعوى رفعتها شركة التكنولوجيا الطبية “ماسيمو” لإعادة فرض حظر على واردات ساعات أبل ووتش الذكية في الولايات المتحدة.

وأغلقت لجنة التجارة الدولية الأميركية قضية ماسيمو بعد رفضها مراجعة حكم أولي أصدره قاض تابع للجنة في مارس، والذي خلص إلى أن ساعات أبل المُعاد تصميمها لا تنتهك براءات اختراع “ماسيمو” المتعلقة بتقنية قياس مستوى الأكسجين في الدم

ويحق لشركة ماسيمو، المملوكة لشركة داناهر، استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأميركية في واشنطن. وامتنع متحدث باسم ماسيمو عن التعليق على الحكم، بحسب “رويترز”.

وقالت “أبل”: “نشكر لجنة التجارة الدولية على قرارها، الذي يضمن استمرارنا في تقديم هذه الميزة الصحية المهمة لمستخدمينا”، مضيفة: “على مدار أكثر من ست سنوات، شنت ماسيمو حملة قانونية متواصلة ضد أبل، وقد تم رفض معظم مزاعمها تقريبًا”.

دخلت الشركتان في نزاع قانوني طويل الأمد بعد أن اتهمت “ماسيمو” شركة أبل باستقطاب موظفيها لسرقة تقنية قياس مستوى الأكسجين في الدم.

حظرت لجنة التجارة الدولية الأميركية استيراد ساعات أبل الذكية من طراز Series 9 وUltra 2 في ديسمبر 2023 بعد أن تبين لها أنها تنتهك براءات اختراع “ماسيمو”.

ثم أزالت “أبل” تقنية قياس مستوى الأكسجين في الدم من ساعاتها لتجنب الحظر، لكنها أعادت طرح نسخة محدثة منها في أغسطس الماضي بموافقة إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية.

تعرض الساعات المحدثة بيانات الصحة من جهاز قياس مستوى الأكسجين في الدم على أجهزة أبل المرتبطة بها، مثل الآيفون، وليس على الساعة نفسها. وكانت النسخة الأصلية من “أبل” تعرض البيانات على ساعاتها أيضًا.

ورفعت “ماسيمو” دعوى قضائية منفصلة ضد إدارة الجمارك بسبب موافقتها على الساعات المعاد تصميمها.

ورفعت شركة ماسيمو دعوى قضائية ضد شركة أبل في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا تهمها فيها بانتهاك براءات الاختراع وسرقة الأسرار التجارية، وفازت بمبلغ 634 مليون دولار في محاكمة براءات الاختراع التي جرت في نوفمبر. وقالت “أبل” إنها ستستأنف الحكم.

