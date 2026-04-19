فشل تنفسي ومتابعة دقيقة.. انتكاسة صحية لهاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى، رئيسة لجنة الصحة بنقابة المهن الموسيقية المصرية، عن تطورات دقيقة ومفصلة للحالة الصحية لـ”أمير الغناء العربي” الفنان هاني شاكر، الذي يتواجد حالياً في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، إثر تعرضه لأزمةصحية وصفتها بـ”الشديدة”.

وأوضحت نادية مصطفى أن الفنان الكبير شهد في البداية تحسناً ملحوظاً سمح بخروجه من العناية المركزة، إلا أنه تعرض لانتكاسة مفاجئة أصابته بـ”فشل تنفسي”، مما استدعى إعادته فوراً للملاحظة الطبية الفائقة، مؤكدة أن حالته الراهنة دقيقة وتخضع لمتابعة لحظية من الفريق المعالج.

وعبر منشور لها على منصة “فيسبوك”، حرصت نادية مصطفى على تصحيح المعلومات المتداولة، لافتة إلى أن الفضاء الإلكتروني ضج بمعلومات غير دقيقة ناقلة عن نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، أن الفنان دخل المستشفى إثر نزيف حاد ناتج عن مشكلة قديمة في القولون ووجود “جيوب” تسبب التهابات ونزيفاً متكرراً.

وأكدت نادية وقوع لحظات حرجة بالفعل، حيث تعرض الفنان لنزيف أدى لتوقف عضلة القلب لمدة 6 دقائق، إلا أن الطاقم الطبي نجح في إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش قلبي.

وأضافت أن الجراح المصري الدكتور عبد الرحمن لطفي، بالتنسيق مع الفريق الطبي، اتخذ قراراً بالتدخل الجراحي الفوري لإيقاف النزيف بشكل نهائي، رغم صعوبة وخطورة الظروف المحيطة بالعملية، موضحة أن الجراحة تكللت بالنجاح، واستعاد الفنان وعيه بالكامل بعد الإفاقة، وتعرف على أفراد أسرته.

واختتمت رئيسة لجنة الصحة بالنقابة أن هاني شاكر بدأ بالفعل مرحلة التعافي التدريجي، إلا أن مكوثه في العناية المركزة لمدة قاربت الـ20 يوماً تسبب في ضعف عام بعضلات الجسم.

وأضافت أنه بناءً على ذلك، تقرر سفره إلى الخارج للالتحاق بمستشفى متخصص في “إعادة التأهيل” لمساعدته على استعادة قوته البدنية وحياته الطبيعية في أقرب وقت.

