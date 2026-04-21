هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بالأوبرا.. الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا ومشاركة الفنانين ميريل مختار، أشرف حبشى، بمشاركة مصطفى مهلل، كنزى تركى وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس 23 أبريل على المسرح الكبير ويتضمن برنامجه مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة منها بدر، الأندلس، الرحلة الأولى، وادى الملوك، أمل، أفق، الحكاية، خلخال، حلم وحلق معى، حلق بى الى القمر، مولد العبد، البداية، أيها القلب ونروح لبعيد، النهاية وغيرها ومن الألحان الشهيرة منها شمس الزناتى

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقى، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك فى أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى

