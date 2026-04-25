خصوصية الموظفين في خطر.. تقارير تكشف مراقبة ميتا لكل نقرة لتعزيز أنظمتها الذكية

أشارت التقارير إلى أن شركة ميتا تستخدم برامج تتبع بيئة العمل لجمع بيانات من الموظفين بهدف تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعى الخاصة بها. وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى إمكانية استخدام الشركات لأنشطة الموظفين لتحسين أدوات الذكاء الاصطناعى.يعلم معظم المستخدمين أن منصات مثل انستجرام تتعقب سلوكهم وتفضيلاتهم لتدريب الخوارزميات.والآن، يخضع موظفو الشركة المالكة لنستجرام وفيسبوك وواتساب لنوع مماثل من التتبع، يُستخدم لتغذية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى.بحسب وكالة رويترز، تعتزم شركة التكنولوجيا العالمية تسجيل حركات فأرة الحاسوب والنقرات وضغطات المفاتيح التى يقوم بها الموظفون. وفى بعض الحالات، قد تلتقط الشركة صوراً لما يظهر على شاشاتهم.يُطلق على البرنامج الذى يقوم بذلك اسم مبادرة القدرة النموذجية (MCI). وهو يعمل على قائمة محددة من مواقع الويب وتطبيقات العمل، ويقوم أساسًا بتحويل السلوك اليومى للموظفين إلى بيانات تدريب لنماذج الذكاء الاصطناعى الخاصة بشركة ميتا.

صرح متحدث باسم شركة ميتا لموقع TechCrunch أن الشركة بحاجة إلى أمثلة حقيقية لكيفية استخدام الناس لأجهزة الكمبيوتر.

بحسب التقارير، تم تثبيت البرنامج على أجهزة الموظفين المقيمين فى الولايات المتحدة، والذين لا يملكون خيار إلغاء الاشتراك.

لكن شركة ميتا أبلغت موظفيها، وفقًا للمذكرات التى نقلتها رويترز، أن البيانات التى يتم جمعها من خلال النظام لن تُستخدم لتقييم أداء الموظفين أو لأى غرض آخر غير تدريب الذكاء الاصطناعى.

يُظهر استخدام أنشطة الموظفين كبيانات تدريبية كيف أصبح سلوك مكان العمل جزءًا من تطوير الذكاء الاصطناعى. ويثير هذا تساؤلات حول أين تنتهى الإنتاجية وأين تبدأ المراقبة.

