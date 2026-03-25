منذ مطلع الألفية تقريبًا، شكّل محرك بحث جوجل حجر الزاوية للإنترنت. أحبّ المستخدمون تجربة البحث الموثوقة التي توفرها جوجل، والتي تُعرف بـ”الروابط العشرة الزرقاء”، ووعدها الضمني: الموقع الذي تنقر عليه هو الموقع الذي ستصل إليه.

الآن، بدأت جوجل باستبدال عناوين الأخبار في نتائج بحثها بعناوين مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. بعد تطبيقها إجراءً مماثلاً في موجز أخبار جوجل ديسكفر، بدأت جوجل بالتلاعب بالعناوين في “الروابط العشرة الزرقاء” التقليدية أيضًا. وجدنا أمثلة عديدة استبدلت فيها جوجل عناوين كتبناها بعناوين لم نكتبها، وأحيانًا غيّرت معناها في هذه العملية.

على سبيل المثال، اختصرت جوجل عنواننا “استخدمت أداة الذكاء الاصطناعي ‘للغش في كل شيء’ ولم تُساعدني في الغش في أي شيء” إلى خمس كلمات فقط: “أداة الذكاء الاصطناعي ‘للغش في كل شيء'”. يبدو الأمر وكأننا نُروّج لمنتج لا نُوصي به على الإطلاق.

ما نشهده هو تجربة “محدودة” و”صغيرة”، لم تُعتمد بعد لإطلاقها بشكل كامل، هذا ما صرّح به المتحدثون باسم جوجل، جينيفر كوتز ومالوري دي ليون ونيد أدريانس، لموقع “ذا فيرج”. وامتنعوا عن تحديد مدى “صغر” هذه التجربة. خلال الأشهر القليلة الماضية، لاحظ العديد من موظفي “ذا فيرج” ظهور عناوين لم نكتبها في نتائج بحث جوجل – عناوين لا تتبع أسلوبنا التحريري، ودون أي إشارة إلى أن جوجل استبدلت الكلمات التي اخترناها. وتقول جوجل إنها تُجري تعديلات على كيفية ظهور مواقع الويب الأخرى في نتائج البحث أيضًا، وليس الأخبار فقط.

كما كتبتُ في يناير، عندما قررت جوجل الاستمرار في استبدال عناوين الأخبار في خدمة جوجل ديسكفر من موقع ذا فيرج ومنافسينا، فإن هذا أشبه بمكتبة تُزيل أغلفة الكتب المعروضة وتُغير عناوينها. نبذل جهدًا كبيرًا في كتابة عناوين صادقة ومثيرة للاهتمام وممتعة وجديرة باهتمامكم دون اللجوء إلى عناوين مُضللة، لكن يبدو أن جوجل تعتقد أنه ليس لدينا الحق في تسويق أعمالنا بهذه الطريقة.

والخبر السار، في الوقت الحالي، هو أن هذه التغييرات في العناوين تبدو نادرة، وليست من النوع المبتذل الذي رأيناه في خدمة جوجل ديسكفر. (على سبيل المثال، أخبرتني جوجل ديسكفر هذا الأسبوع أن بوابة بلاي ستيشن ستحصل على وضع بث بدقة 1080 بكسل، بينما حصلت في الواقع على وضع معدل بت أعلى).

مقارنةً بهذا العنوان وغيره من عناوين جوجل ديسكفر الكاذبة، مثل “الولايات المتحدة تتراجع عن حظر الطائرات المسيّرة الأجنبية” – في خبر يُفيد عكس ذلك تمامًا – فإنّ العناوين السخيفة التي نراها في بحث جوجل تبدو عاديةً للغاية:

أشعر بانزعاجٍ شديدٍ من عنوان “تغييرات في نظام الطيار المساعد: فرق التسويق تُعاود الكرّة”، فأنا أكره قراءة العناوين التي تُكتب فيها الأحرف الكبيرة في نهاية كل كلمة، وهذا ما لا نفعله أبدًا في موقع ذا فيرج.

لكن هذه مجرد أولى العناوين التي شهدنا تغييرًا من جوجل. قد تكون هذه مجرد مؤشر تحذيري. فمن المحتمل أن تُجري جوجل تعديلات أخرى على الصفقة.

مع أن جوجل تُصرّح بأن هذا “تجربة”، فلا ينبغي افتراض أن الشركة لن تُعمّمها على نطاق أوسع، لأن جوجل صرّحت في البداية بأن عناوينها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جوجل ديسكفر كانت تجربة أيضًا. وبعد شهر، أعلنت أن هذه العناوين أصبحت ميزة رسمية، تُحقق “أداءً جيدًا من حيث رضا المستخدم”.

القصة الحقيقية التي لخصتها جوجل سيرش هي “أداة ذكاء اصطناعي تُغش في كل شيء”.

لم توضح جوجل سبب توقفها عن الالتزام بمعايير تحديد العناوين التي لطالما شجعت غرف الأخبار على استخدامها. مع ذلك، أجابت الشركة على بعض الأسئلة المحددة عبر البريد الإلكتروني.

أخبرتنا جوجل أن الفكرة العامة هي “تحديد المحتوى على الصفحة الذي يُشكّل عنوانًا مفيدًا وذا صلة باستفسارات المستخدمين”. والهدف، بحسب كوتز، هو “تحسين مطابقة العناوين لاستفسارات المستخدمين وتسهيل التفاعل مع محتوى الويب”.

ووفقًا لأدريانس، فإن هذا الاختبار “لا يقتصر على المنشورات الإخبارية، بل يهدف إلى دراسة كيفية تحسين العناوين بشكل عام”. وأكدت جوجل أن الاختبار يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها زعمت، بحسب دي ليون، أنه “إذا أطلقنا منتجًا قائمًا على هذه التجربة، فلن يستخدم نموذجًا توليديًا ولن نُنشئ عناوين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي”. ولم توضح جوجل كيف يمكنها استبدال عناوين مقالاتنا دون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

حاولت إجابات جوجل في الغالب تبرير فكرة استبدال العناوين في نتائج البحث، مشيرةً إلى أن هذا مجرد واحد من “عشرات الآلاف من التجارب على حركة المرور المباشرة” التي تجريها جوجل لاختبار التحسينات الممكنة لمحرك بحثها، ومذكرةً إيانا بأنها تُجري تعديلات على عناوين صفحات الويب في نتائج البحث لمساعدة المستخدمين منذ سنوات عديدة.

