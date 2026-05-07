إنستغرام سيتخلى عن التشفير التام للرسائل المباشرة بدءًا من 8 مايو

سيتوقف تطبيق إنستغرام، المملوك لشركة ميتا، عن دعم الرسائل المباشرة المشفرة تشفيرًا تامًا من طرف إلى طرف اعتبارًا من 8 مايو 2026، مما يُمثل تحولًا جذريًا في آلية عمل المحادثات الخاصة على المنصة.

وبمجرد سريان هذا التغيير، قد تتمكن شركة ميتا من الوصول إلى محتوى رسائل إنستغرام المباشرة التي كانت محمية سابقًا بين المُرسِل والمُستقبِل.

وقال متحدث باسم “ميتا”، لصحيفة ذا غارديان البريطانية: “عدد قليل جدًا من الأشخاص كانوا يُفعّلون خيار التشفير من طرف إلى طرف في الرسائل المباشرة، لذلك سنزيل هذا الخيار من إنستغرام خلال الأشهر القادمة”، بحسب تقرير للصحيفة.

وأضاف المتحدث: “يمكن لأي شخص يرغب في الاستمرار في استخدام الرسائل المشفرة القيام بذلك بسهولة عبر واتساب”.

كانت “ميتا” طرحت خيار التشفير التام لرسائل إنستغرام لأول مرة عام 2023، لكن الشركة قامت بتحديث صفحة المساعدة الخاصة بها بهدوء في مارس لتأكيد إزالة هذه الميزة نهائيًا.

ويتلقى المستخدمون الذين ستتأثر محادثاتهم الآن تنبيهات داخل التطبيق تطلب منهم تنزيل الرسائل أو الوسائط قبل الموعد النهائي.

لم توضح الشركة سبب ضرورة قيام المستخدمين بتنزيل المحادثات المشفرة قبل 8 مايو، أو ما سيحدث لهذه المحادثات بعد انتهاء الدعم، بحسب تقرير لموقع “The Mac Observer”.

وقد أثار هذا الغموض مخاوف، إذ سبق أن روج إنستغرام لحماية خصوصية أقوى عبر تطبيقاته، قبل أن يتراجع الآن عن دعم التشفير في أحد أكبر منصاته.

وتوضح صفحة المساعدة الرسمية لإنستغرام أن التشفير من طرف إلى طرف هو نظام لا يمكن بموجبه “لأي شخص، حتى ميتا نفسها” قراءة الرسائل أو الاستماع للمكالمات، لأن كل محادثة تستخدم مفاتيح أمان خاصة مخزنة على أجهزة المستخدمين. لكن هذه الحماية ستتوقف بعد 8 مايو لرسائل إنستغرام المباشرة.

