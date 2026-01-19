تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال 2025

سجَّلت عمليات تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة خلال العام الماضي 2025، انخفاضًا للعام الخامس على التوالي.وفقًا للتقرير السنوي لإحدى الشركات المتخصصة في تحليل بيانات التطبيقات، للعام 2025، فقد بلغ إجمالي عمليات تنزيل جميع تطبيقات وألعاب الأجهزة المحمولة عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي نحو 106.9 مليارات عملية تنزيل، بانخفاض نسبته 2.7% عن العام السابق، في المقابل، ارتفع إنفاق المستهلكين على التطبيقات والألعاب بنسبة 21.6% ليصل إلى نحو 155.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى تراجع ألعاب الأجهزة المحمولة بوصفه مصدرًا رئيسًا للإيرادات في اقتصاد التطبيقات، ففي عام 2025، أنفق المستهلكون على الألعاب 72.2 مليار دولار؛ مما يمثل نحو 46% من إجمالي الإنفاق على تطبيقات الجوال، وبينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 10% سنويًا، فقد زاد الإنفاق على تطبيقات الأجهزة المحمولة غير المتعلقة بالألعاب أيضًا بنسبة 9.33% سنويًا إلى 82.6 مليار دولار في عام 2025.وبعد أن بلغت عمليات التنزيل ذروة غير مسبوقة عام 2020 مسجلة 135 مليار عملية تنزيل أثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، بدأت عمليات التنزيل تتراجع، فقد انخفض عدد مرات التنزيل خلال العام الماضي 2025 إلى 106.9 مليارات عملية مقابل 109.8 مليارات عملية في 2024، بعد تباطؤ نمو التنزيلات بين عامي 2023 و2024، حيث انخفضت عمليات التثبيت بنسبة 3.3% سنويًا في تلك الفترة.

جريدة المدينة