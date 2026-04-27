مناوي يعتمد النظام الأساسي للكتلة الديمقراطية ويعلن مرحلة جديدة

في مشهد سياسي جديد يعكس محاولات إعادة ترتيب البيت الداخلي، أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي اعتماد النظام الأساسي للكتلة الديمقراطية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة مختلفة في مسار العمل الوطني. مناوي شدد على أن عجلة التغيير في السودان انطلقت ولن تتوقف أمام أي محاولات للعرقلة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً وحزماً في الرؤية السياسية لمواجهة التحديات المصيرية التي تهدد البلاد.

وأوضح أن اعتماد النظام الأساسي للكتلة الديمقراطية يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام والضعف التي سيطرت على المشهد السياسي في الفترة الماضية، مؤكداً أن توحيد الرؤية داخل الكتلة يضع مصلحة السودان فوق أي اعتبارات حزبية أو شخصية، ويؤسس لقاعدة صلبة نحو بناء دولة المؤسسات.

مناوي وصف المرحلة المقبلة بأنها مرحلة “الفعل لا الأقوال”، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى تتمثل في استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الاستقرار. وأكد أن الكتلة الديمقراطية ستعمل على ترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس ينعكس على حياة الناس اليومية وأمنهم القومي.

سونا