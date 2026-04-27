وزير نفط تأسيس : مقتل عامل وإصابة اثنين بهجوم قرب هجليج اثناء عملية صيانة

قال وزير النفط في حكومة “تأسيس” بغرب السودان، الباشا طبيق، إن طريق هجليج – كيليك في ولاية غرب كردفان تعرض لهجوم خلال أعمال صيانة صباح الأحد، ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح طبيق أن الحادث يمثل تطوراً مقلقاً في محيط البنية النفطية، محذراً من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤثر على استمرار إنتاج النفط وتصديره من حقول هجليج.

ودعا الوزير حكومة جنوب السودان إلى التعامل بجدية مع هذه التطورات، مشيراً إلى أن تدفق النفط عبر خطوط الإنتاج المشتركة يمثل مصلحة استراتيجية للبلدين.

وتأتي تصريحات طبيق في ظل توتر متزايد حول منشآت النفط في غرب كردفان، وسط تضارب في الروايات بشأن الوضع الأمني في المناطق المحيطة بالحقول.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه ولايات دارفور استخداماً متصاعداً للطائرات المسيّرة في العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما يثير مخاوف من توسع نطاق الأضرار التي تطال المدنيين والبنية الأساسية في الإقليم.

