أمر قبض بحق الصحفي السوداني منعم سليمان بتهم تصل للإعدام

أصدرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان أمراً بالقبض على الصحفي والكاتب السوداني عبد المنعم سليمان، المعروف بـ”منعم سليمان”، وذلك بموجب بلاغات مقدمة من جهاز المخابرات. التهم الموجهة إليه تستند إلى المادتين 51 و66 من القانون الجنائي لسنة 1991، والمتعلقتين بإثارة الحرب ضد الدولة والإضرار بمصالح البلاد، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. النيابة منحته مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لتسليم نفسه والمثول أمامها.

سليمان، الذي يقيم خارج السودان، يُعد من أبرز الأصوات المعارضة لحكم العسكر والتيارات الإسلامية منذ انقلاب أكتوبر 2021، ويكتب بانتظام في صحف ومواقع سودانية وعربية وأجنبية، كما يقدم بودكاست “السودان 360” الذي يحظى بمتابعة واسعة. وفي أول تعليق له على القرار، وصف السلطة في بورتسودان بأنها “مافيوية وغير شرعية”، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه ليست جديدة، بل هي ذاتها التي وُجهت له قبل الثورة، وأن جهاز المخابرات ما زال يستخدم نفس الأدوات والاتهامات القديمة.

