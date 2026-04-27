إجراءات صارمة لضبط استيراد الوقود في السودان

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود، عقدت وزارة الطاقة والتعدين اجتماعاً مشتركاً مع بنك السودان المركزي ولجنة استيراد الوقود، برئاسة الوزير المعتصم إبراهيم أحمد وبحضور المحافظ آمنة ميرغني، لبحث سبل وقف التصاعد في أسعار المحروقات وتأمين الإمداد النفطي للبلاد. الاجتماع ناقش التحديات المرتبطة بالاستيراد في ظل الظروف العالمية الراهنة، خاصة تداعيات حرب الخليج التي انعكست مباشرة على سلاسل الإمداد، وأكد على ضرورة ضبط عمليات الاستيراد وفق الحوجة الفعلية مع تطبيق إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار.

