حزب الأمة القومي يدين استهداف الأبيض ويطالب بوقف الحرب فوراً

في بيان حمل لهجة قوية، أدان حزب الأمة القومي الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض، والذي استهدف مناطق سكنية وأدى إلى سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى بين المدنيين. الحزب وصف هذه العمليات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن استهداف الأعيان المدنية يضع حياة المواطنين في خطر مباشر ويعمّق مأساة الحرب المستمرة.

الحزب أشار إلى أن الأشهر الماضية شهدت تصاعداً مقلقاً في وتيرة الهجمات على المدنيين، حيث أودت المئات من الأرواح البريئة، في مشهد يعكس تراجعاً مؤسفاً عن الالتزام بالضوابط الإنسانية والأخلاقية للنزاع المسلح. وأكد أن حماية المدنيين ليست خياراً تكتيكياً، بل واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق جميع الأطراف.

