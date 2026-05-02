حكومة غرب السودان تحظر فئات من العملة الورقية بقرار رسمي

أصدر رئيس حكومة تأسيس الحاكمة في غرب السودان بمدينة نيالا، محمد التعايشي، قراراً يقضي بوقف التعامل فوراً بالعملة الورقية التي طُرحت منذ يونيو 2024 والموقعة باسم محافظ بنك السودان المركزي برعي الصديق علي أحمد، معتبراً أنها غير معتمدة رسمياً.

وقال القرار إن التداول المالي داخل المؤسسات الحكومية سيقتصر على الإصدارات السابقة التي تحمل توقيع المحافظ السابق حسين يحيى جنقول، مؤكداً أن استخدام العملة المحظورة يُعد مخالفة اقتصادية.

وأوضح التعايشي أن التعامل بهذه الفئات يمثل تهديداً للأمن القومي، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل مصادرة الأموال وتجميد الأصول وفتح إجراءات جنائية ضد المخالفين.

الانتباهة