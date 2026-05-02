توقف محطة مياه وادي حلفا مؤقتاً بعد تغيّر لون ورائحة المياه

أوقفت إدارة مياه وادي حلفا تشغيل المحطة الرئيسية وعلّقت ضخ المياه إلى الأحياء السكنية بعد رصد تجمعات طحلبية كثيفة في بحيرة النوبة خلال الساعات الماضية، وفق ما أعلنت الإدارة السبت.

وقالت الإدارة إن الإجراء مؤقت ويهدف إلى معالجة الوضع البيئي داخل البحيرة، داعية السكان إلى ترشيد الاستهلاك واتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى حين استئناف الضخ.

وذكر سكان محليون أن المياه القادمة إلى المنازل شهدت تغيراً واضحاً في اللون والرائحة، ما دفع عدداً كبيراً من الأسر إلى الاعتماد على المياه المعبأة كبديل مؤقت.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تسجيل نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في بحيرة النوبة نتيجة الظاهرة نفسها، ما أثار مخاوف من اتساع تأثير الطحالب على مصادر المياه في المنطقة.

