الكركديه البارد.. فوائد متعددة لمشروب وُصف بالخارق

يُعد الكركديه من النباتات الاستوائية العشبية التي تميزت منذ القدم بلونها الأحمر الداكن وقيمتها الغذائية العالية، وقد استُخدمت أجزاؤه المختلفة من أزهار وأوراق وجذور وبذور في الطب التقليدي عبر قرون طويلة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ويشهد مشروب الكركديه البارد إقبالاً واسعاً، خاصة في فصل الصيف، بفضل قدرته على إنعاش الجسم وتعويض السوائل، إلى جانب قيمته الغذائية العالية، ولم يعد الكركديه مجرد مشروب تقليدي، بل أصبح يُصنّف ضمن المشروبات الصحية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

ومع تزايد الاهتمام بالتغذية الصحية، كشفت دراسات حديثة عن فوائد متعددة للكركديه، خصوصاً عند تناوله بارداً، ما دفع خبراء الصحة إلى وصفه بـ”المشروب الخارق”، نظراً لتأثيراته الإيجابية على القلب والمناعة والتمثيل الغذائي، وتعدد فوائده التي تشمل معظم أجزاء الجسم.

ويجمع الكركديه البارد بين الطعم المنعش والفوائد الصحية، ما يجعله خياراً مثالياً خلال الطقس الحار، ومع ذلك، يبقى الاعتدال في تناوله واستشارة الطبيب عند الحاجة أمراً ضرورياً، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة.

القيمة الغذائية والعناصر الفعالة

يحتوي كل 100 جرام من الكركديه على حوالي37 سعرًا حراريًا فقط، مما يجعله مثالياً للحميات الغذائية، ويضم في تركيبته الفيتامينات، حيث إنه غني بفيتامين “ج” الذي يعزز الامتصاص ويقوي المناعة، وفيتامينات “أ” و”ب1″ و”ب2″.

كما يحتوي على المعادن مثل الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي على نسب عالية من “الأنثوسيانين” والأحماض الفينولية و”البوليفينول”، والتي تعمل على حماية الخلايا من التلف، ومكافحة الجذور الحرة ، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وإبطاء علامات الشيخوخة.

طرق تناوله

يمكن تناول الكركديه بعدة أشكال كشاي من خلال نقع البراعم في ماء مغلي أو بارد، أو كمسحوق ممزوج بالماء، أو كمستخلص سائل مركز، وللحصول على أفضل النتائج الصحية، يُفضل تناوله باعتدال وبدون إضافة كميات كبيرة من المحليات.

فوائد الكركديه البارد

يتمتع الكركديه البارد بشعبية واسعة خاصة في فصل الصيف وشهر رمضان، وتتميز خصائصه العلاجية بفعالية وسرعة ملحوظة:

خفض ضغط الدم المرتفع

أثبتت الدراسات أن الكركديه البارد يقلل ضغط الدم بشكل أكبر من المغلي، ويظهر أقصى تأثير له خلال 15 دقيقة فقط من تناوله.

وتشير دراسات إلى أن شرب الكركديه البارد بانتظام قد يُسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ويساعد على إرخاء الأوعية الدموية، كما يعمل بطريقة مشابهة لبعض الأدوية الخفيفة، ومع ذلك، يُنصح مرضى الضغط باستشارة الطبيب لتجنب انخفاض الضغط بشكل حاد.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الكركديه على مركبات قوية مثل “الأنثوسيانين” والأحماض الفينولية، والتي تعمل على مكافحة الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وإبطاء علامات الشيخوخة.

دعم صحة القلب وتقليل الكوليسترول

يساعد الكركديه في خفض الكوليسترول الضار، وتقليل الدهون الثلاثية في الجسم، وتعزيز الكوليسترول الجيد، ويحمي من الجلطات والسكتات الدماغية، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن الكركديه يُحسن التحكم في مستوى السكر، وتحسين قدرة الجسم على التحكم في الغلوكوز، كما يساعد مرضى السكري من النوع الثاني، ويساهم في تقليل مقاومة الأنسولين.

يساعد في فقدان الوزن

يُعد خياراً مناسباً للحمية الغذائية لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويساهم في تقليل تراكم الدهون، ويعزز عملية الأيض، ويشترط تناوله دون إضافة السكر.

ويعمل على تقليل امتصاص السكريات والنشويات ويحسن عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في فقدان الوزن عند تناوله بدون سكر.

تعزيز صحة الكبد

تشير أبحاث إلى أن الكركديه يقلل من تراكم الدهون على الكبد وحمايته من التلف، ويساعد في تحسين وظائفه، كما يدعم عملية إزالة السموم من الجسم.

خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات

يحتوي الكركديه على مركبات طبيعية تساعد في مقاومة بعض أنواع البكتيريا والفطريات، وتقليل الالتهابات، إضافة إلى دعم صحة الجهاز المناعي.

ترطيب الجسم وتعويض السوائل

يُعد الكركديه البارد من أفضل المشروبات الصيفية لأنه، خالٍ من الكافيين، ويساعد على ترطيب الجسم، كما يعوض الأملاح والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يعمل على تعويض السوائل المفقودة في الأجواء الحارة ويقلل الإحساس بالعطش والإرهاق.

وبفضل غناه بمضادات الأكسدة التي تحارب “الجذور الحرة”، يساعد الكركديه في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والتجاعيد.

فوائد إضافية

يساعد الكركديه على تحسين الهضم والتخفيف من الإمساك، ويدعم صحة المسالك البولية، حيث يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على تنظيف الكلى وطرد السموم والأملاح المتراكمة في الجسم، حيث تساهم خصائصه المضادة للبكتيريا والمدرة للبول في تنظيف الجهاز البولي وتقليل احتمالية الإصابة بالعدوى البكتيرية.

يعمل الكركديه كملين طبيعي لعلاج الإمساك ويخفف من اضطرابات المعدة وتهيج القولون، كما تعمل مركبات “الفلافونويد” الموجودة فيه كمضاد طبيعي للاكتئاب، حيث تساعد في تهدئة الأعصاب وتقليل القلق والتوتر وتحسين المزاج، كما يساعد في تخفيف أعراض الحمى والإنفلونزا .

محاذير مهمة عند تناوله

على الرغم من الفوائد الصحية المتعددة لمشروب الكركديه، إلا أن هناك محاذير طبية هامة يجب مراعاتها لتجنب أي آثار جانبية؛ حيث يُنصح مرضى انخفاض ضغط الدم بتوخي الحذر الشديد عند تناوله لتجنب حدوث هبوط حاد ومفاجئ في الضغط، كما يجب على مرضى السكري مراقبة مستوياتهم بدقة، إذ قد يتسبب الكركديه في انخفاض مفاجئ في سكر الدم، مما يتطلب استشارة الطبيب لتعديل جرعات الأدوية.

وبالنسبة للحوامل والمرضعات، يُوصى بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استهلاكه بكميات كبيرة، أما فيما يخص مرضى الكلى، فقد لا يكون المشروب مناسباً لبعض الحالات، خاصة لمن يعانون من الحصوات، نظراً لدوره في زيادة حمض اليوريك في البول، وأخيراً، يُشدد الخبراء على ضرورة التوقف عن تناول الكركديه قبل إجراء العمليات الجراحية بوقت كافٍ، وذلك لتأثيره المباشر على مستويات السكر في الدم وضغط الجسم.

