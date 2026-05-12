جمعية تنظيم الأسرة تطلق برنامج العيادة المتنقلة بنهر النيل

شرعت جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية نهر النيل في تنفيذ برنامج العيادة المتنقلة ضمن مشروع (WISH 2)، وذلك من مدينة النهضة للسكن الشعبي بمدينة عطبرة، التي تضم مركزًا لإيواء النازحين.

وأوضحت الأستاذة كوثر محمد إبراهيم المدير التنفيذي للجمعية، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الجمعية لمشروع (WISH 2)، الهادف إلى تعزيز الخدمات الصحية ورفع الوعي بالصحة الإنجابية وتقديم الدعم النفسي، إلى جانب توفير خدمات علاجية ووقائية متكاملة.

وأضافت أن العيادة المتنقلة تقدم خدمات الطبيب العمومي والصيدلة والتمريض والدعم النفسي والتغذية وتحصين الأطفال، فضلاً عن مشاركة فرق من الشباب ومحركي المجتمع في تنفيذ حملات التوعية والإرشادات الصحية وسط المجتمعات المحلية.

سونا